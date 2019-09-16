С 1 октября налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов

С 1 октября меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов из-за введения стандарта международного номера банковского счета (IBAN). Об этом предупреждает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

"Государственной казначейской службой Украины ... обеспечен переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГНС, информация о реквизитах этих счетов размещена на вебпортале налоговой в рубрике "Бюджетные счета".

Нацбанк с 1 апреля 2019 года планировал внедрить IBAN. Но потом, по просьбе банковского сообщества, перенес внедрение IBAN на 5 августа. Переходный период продлится до 1 ноября. Однако в НБУ не исключают, что полный переход на использование международного номера банковского счета может растянуться до 1 января.

По данным Нацбанка, к началу сентября на расчеты с использованием IBAN перешли 29 украинских банков из 77.

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).