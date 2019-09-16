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С 1 октября налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов

С 1 октября налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов
16.09.2019, 15:28

Реквизиты счетов меняются из-за введения международного номера банковского счета - IBAN

С 1 октября меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов из-за введения стандарта международного номера банковского счета (IBAN). Об этом предупреждает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

"Государственной казначейской службой Украины ... обеспечен переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГНС, информация о реквизитах этих счетов размещена на вебпортале налоговой в рубрике "Бюджетные счета".

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).

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