С 1 октября налоговая изменит номера счетов для уплаты налогов

С 1 октября меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов из-за введения стандарта международного номера банковского счета (IBAN). Об этом предупреждает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС).
"Государственной казначейской службой Украины ... обеспечен переход на международные номера счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГНС, информация о реквизитах этих счетов размещена на вебпортале налоговой в рубрике "Бюджетные счета".
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