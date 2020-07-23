НБУ потратил на поддержание курса гривни $350 млн за три дня

Национальный Банк Украины продал $350 млн в период 20-23 июля для поддержания курса национальной валюты. Об этом сообщил на пресс-брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Интервенции проходят в нормальном режиме. За последние три дня мы продали около $350 млн", - сказал Сологуб.

Он добавил, что спрос на валюту растет, но резервов у НБУ достаточно, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса.

На сегодняшний день спрос на валюту провоцируют в основном "…форвардные покупки клиентов, покупки банков в позицию, покупки клиентов на рынке спот", объяснил Сологуб.

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В то же время отмечается снижение активности нерезидентов на валютном рынке.

"Нерезиденты понемногу выходят из украинских бумаг, но это происходит постепенно. За последние два дня они купили около $40-50 млн. Объемы не большие и, очевидно, что нерезиденты не являются главной движущей силой на валютном рынке сегодня", - резюмировал заместитель главы НБУ.

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Роман Брыль

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