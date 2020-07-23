НБУ потратил на поддержание курса гривни $350 млн за три дня
Национальный Банк Украины продал $350 млн в период 20-23 июля для поддержания курса национальной валюты. Об этом сообщил на пресс-брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"Интервенции проходят в нормальном режиме. За последние три дня мы продали около $350 млн", - сказал Сологуб.
Он добавил, что спрос на валюту растет, но резервов у НБУ достаточно, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса.
На сегодняшний день спрос на валюту провоцируют в основном "…форвардные покупки клиентов, покупки банков в позицию, покупки клиентов на рынке спот", объяснил Сологуб.
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В то же время отмечается снижение активности нерезидентов на валютном рынке.
"Нерезиденты понемногу выходят из украинских бумаг, но это происходит постепенно. За последние два дня они купили около $40-50 млн. Объемы не большие и, очевидно, что нерезиденты не являются главной движущей силой на валютном рынке сегодня", - резюмировал заместитель главы НБУ.
- НБУ возобновил покупку валюты после стабилизации на рынке вслед за резким ростом после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Однако курс гривни резко пошел вниз после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко.
- 20 июля НБУ не выходил с интервенциями на межбанк впервые за два года.
- 22 июля министр экономки Петрашко заявил, что НБУ использует валютный курс для манипуляций.
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