СБУ отреагировала на заявление Гонтаревой о независимом главе НБУ и МВФ
Служба безопасности Украины (СБУ) просит экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву воздержаться от заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране. Об этом сказано в сообщении пресс-служба СБУ в Facebook.
Речь идет о заявлении Гонтаревой о том, что "МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной до назначения независимого главы НБУ".
"Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым распространение заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - сказано в сообщении.
СБУ призывает всех экс-чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев".
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