Шаг к дефолту. Россия осуществила выплаты в рублях по внешнему долгу
Министерство финансов России сообщило, что выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $234,85 млн в эквиваленте произвели в рублях в соответствии с новым указом Владимира Путина.
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Деньги для выплаты купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 млрд рублей (по курсу 53 руб./долл.) перечислены Национальному расчетному депозитарию, который с 3 июня оказался под санкциями ЕС.
Минфин России заявил, что считает после этого свои обязательства полностью выполненными.
Владельцы еврооблигаций будут вправе распоряжаться полученными рублями по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту.
Разрешение на вывод денег за границу нужно будет получать отдельно. Для этого нужно будет подписать отказ от всех потенциальных претензий по этому платежу.
- Россия второй раз пытается произвести выплату по евробондам в рублях. Первая попытка была в начале апреля, но потом российский минфин передумал и все-таки рассчитался в долларах. Если бы инвесторы не получили деньги в валюте до 4 мая, когда заканчивался льготный период, России угрожал бы дефолт.
- Новая дата возможного дефолта России – 27 июня, когда истекает следующий льготный период – на выплату купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2026 году. Тогда платежи не прошли, потому что у России закончилась лицензия OFAC, выводившая долговые платежи из-под санкций.
- В последний раз Россия объявляла дефолт более ста лет назад, когда большевики отказались обслуживать долги царского режима Российской империи.
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