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Шаг к дефолту. Россия осуществила выплаты в рублях по внешнему долгу

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 13:30
Шаг к дефолту. Россия осуществила выплаты в рублях по внешнему долгу - Фото
Фото: EPA

Министерство финансов России сообщило, что выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $234,85 млн в эквиваленте произвели в рублях в соответствии с новым указом Владимира Путина.

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Деньги для выплаты купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 млрд рублей (по курсу 53 руб./долл.) перечислены Национальному расчетному депозитарию, который с 3 июня оказался под санкциями ЕС.

Минфин России заявил, что считает после этого свои обязательства полностью выполненными.

Владельцы еврооблигаций будут вправе распоряжаться полученными рублями по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту.

Разрешение на вывод денег за границу нужно будет получать отдельно. Для этого нужно будет подписать отказ от всех потенциальных претензий по этому платежу.

Андрей Водяный
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Россия госдолг еврооблигации рубли дефолт
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