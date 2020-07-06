Смолий, налоги, таможня. Интервью главного финансиста Слуги народа – за минуту

Интервью главы финкомитета Рады Даниила Гетманцева - максимально коротко

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал большое интервью LIGA.net. Отставка главы НБУ Якова Смолия, перспективы налога на выведенный капитал, (не)успехи новых глав налоговой и таможни и нулевая декларация.

Ниже – краткий перессказ самого интересного.

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Отставка Смолия необоснована: давления не было

Я был противником смены руководства НБУ. Дискуссии с регулятором были, критика – тоже, но все в рамках обсуждения ситуации в стране. Требований или угроз не было. О конфликтах Смолия и президента Владимира Зеленского мне ничего не известно.

Увольнять Смолия никто не собирался, несмотря на критическое постановление с оценкой НБУ (его автор – Дубинский, был более жесткий вариант, но комитет не поддержал его). Поэтому заявление экс-главы Нацбанка неадекватно ситуации, особенно в такой сложный для страны период.

Нового главу НБУ Верховная Рада должна утвердить до конца текущей сессии, последний день – 17 июля.

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Налоговая и Таможня пока не впечатляют

Новые руководители Налоговой и Таможенных служб (в конце апреля Кабмин уволил Сергея Верланова и Максима Нефьодова, назначив вместо них Алексея Любченко и Игоря Муратова, - Ред.) пока демонстрируют отрицательные результаты, даже несмотря на снижение планов на 30% (это чрезмерно лояльное снижение).

Таможня в мае не выполняла даже сниженный план. Налоговая пока не вписывается в задачу Минфина перевыполнять запланированные показатели на 10-15% и кроме того, допустила сокращение налоговых поступлений по сравнению к прошлому году.

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НнВК и другие налоговые реформы

Минфин выступил с "мягко говоря, необоснованным" предложением ввести налог на выведенный капитал в отдельных регионах в рамках эксперимента. Оптимальная модель – НнВК для компаний с годовым оборотом в 150 млн грн. Распространять налог на всю экономику, как предлагает президент, - слишком рискованно для госбюджета и экономики в целом.

Также комитет сейчас обсуждает с Минфином вопросы создания свободных экономических зон и технопарки, а также уменьшение налогового давления на фонд оплаты труда до 15% путем объединения НДФЛ, ЕСВ и ВС.

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Бюро экономической безопасности: создадут до конца года

Бюро экономической безопасности (аналог Службы финрасследований) будет создано до конца 2020 года, этот орган заменит собой все правоохранительные органы по финансовым преступлениям в сфере бизнеса (СБУ, Нацполиция, налоговая милиция) и будет подотчетен президенту.

Спецназа у него не будет, но он будет самостоятельно вести следственные действия. Силовой блок Бюро сможет привлекать из Альфы. После запуска БЭБ налоговую милицию ожидает полная ликвидация.

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Налоговая амнистия: все будет в 2021 году и добровольно

В 2021 году Украина проведет первую в истории налоговую амнистию. Амнистия будет добровольной. Ставка гибкая: от 0 до 18%. Всеобщего декларирования пока не будет – этим депутаты займутся в 2022 году.

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Антиколомойский закон: есть вопросы по Конституции, мы предупреждали

Мы предупреждали наших международных партнеров о рисках, что банковский закон (проект 2571, так называемый "антиколомойский", - Ред.) в некоторых положениях может не соответствовать Конституции. Что делать, если так произойдет? Пока я предлагаю воспринимать новости по мере их поступления.

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Сергей Шевчук

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