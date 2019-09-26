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Смолий прокомментировал завершение работы миссии МВФ

Смолий прокомментировал завершение работы миссии МВФ
26.09.2019, 19:39

Руководство НБУ провело финальную встречу с миссией МВФ

Руководство Национального банка (НБУ) провело финальную встречу с миссией Международного валютного фонда, которая завершает работу в Киеве. Об этом глава НБУ Яков Смолий сообщил в Twitter.

"Exit meeting done. О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", - написал Смолий.

По данным LIGA.net, Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. МВФ опубликует официальный релиз в пятницу, 27 сентября. В правительстве заявили, что активная фаза переговоров с фондом продолжается.

Ранее 26 сентября агенство Українські Новини со ссылкой на источники среди участников переговоров, сообщило, что одной из причин безрезультатной работы миссии МВФ, стало потенциальное мировое соглашение между украинским правительством и экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. На вопрос о включении темы ПриватБанка в новый меморандум, собеседник LIGA.net отметил, что стороны пока "работают над этим".

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Яков Смолий программа мвф миссия мвф
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