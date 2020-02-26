Совет НБУ сдержанно оценил работу правления в 2019 году

Совет Национального банка (НБУ) признает, что правление регулятора достигло цели по сдерживанию инфляции, однако считает, что оно не предусмотрело все последствия укрепления гривни в 2019 году. Такие выводы по результатам заседания совета НБУ 25 февраля опубликовал в Facebook глава совета Богдан Данилишин.

В совете Нацбанка считают, что на перевыполнение цели по инфляции повлияла ревальвация гривни и "несколько положительных шоков": рекордный урожай зерновых, существенный приток долгового капитала и падение мировых цен на энергоносители.

То, что влияние "сильной" гривни на потребительские цены оказалось сильнее, чем прогнозировал регулятор, в совете НБУ пояснили тем, что продолжительное укрепление нацвалюты – новое явление в монетарной истории Украины.

"Адекватная оценка этого эффекта на основе имеющихся исторических данных, покрывающих преимущественно период фиксированного обменного курса или кризисных явлений в экономике, была существенно осложнена. Укрепление гривни способствовало снижению импортируемой инфляции, улучшению инфляционных ожиданий и достижению ранее задекларированной цели в 2019 году", - отметили в совете.

Также в совете НБУ считают, что снижение учетной ставки сразу на два процентных пункта в декабре не будет иметь существенного влияния на инфляцию в первом полугодии 2020-го, но может повысить риски по достижению инфляционной цели во второй половине года.

Кроме того, совет НБУ отметил положительное значение начала публикации регулятором прогноза по учетной ставке.

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