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Совет НБУ сдержанно оценил работу правления в 2019 году

Совет НБУ сдержанно оценил работу правления в 2019 году
26.02.2020, 11:52

Совет НБУ признает достижение цели по инфляции, но считает, что влияние "сильной" гривни недооценили

Совет Национального банка (НБУ) признает, что правление регулятора достигло цели по сдерживанию инфляции, однако считает, что оно не предусмотрело все последствия укрепления гривни в 2019 году. Такие выводы по результатам заседания совета НБУ 25 февраля опубликовал в Facebook глава совета Богдан Данилишин.

В совете Нацбанка считают, что на перевыполнение цели по инфляции повлияла ревальвация гривни и "несколько положительных шоков": рекордный урожай зерновых, существенный приток долгового капитала и падение мировых цен на энергоносители.

То, что влияние "сильной" гривни на потребительские цены оказалось сильнее, чем прогнозировал регулятор, в совете НБУ пояснили тем, что продолжительное укрепление нацвалюты – новое явление в монетарной истории Украины.

"Адекватная оценка этого эффекта на основе имеющихся исторических данных, покрывающих преимущественно период фиксированного обменного курса или кризисных явлений в экономике, была существенно осложнена. Укрепление гривни способствовало снижению импортируемой инфляции, улучшению инфляционных ожиданий и достижению ранее задекларированной цели в 2019 году", - отметили в совете.

Также в совете НБУ считают, что снижение учетной ставки сразу на два процентных пункта в декабре не будет иметь существенного влияния на инфляцию в первом полугодии 2020-го, но может повысить риски по достижению инфляционной цели во второй половине года.

Кроме того, совет НБУ отметил положительное значение начала публикации регулятором прогноза по учетной ставке.

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Кучук Марина
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совет нбу богдан данилишин замедление инфляции укрепление гривни
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