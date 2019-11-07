Субсидии. Минсоцполитики опровергло дополнительные проверки

В Минсоцполитики успокоили субсидиантов. Никаких дополнительных проверок проводить не будут
В этом году никаких новых проверок получателей субсидий не будет. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает УНИАН.
По словам Музыченко, проверка получателей госпомощи на оплату коммунальных услуг – стандартная процедура, которая проводилась как 10 лет назад, 5 лет, так и сейчас. Однако новых проверок проводить не будут.
Чиновник отметил, что в результате уже проведенных проверок удалось ликвидировать возможность получения двух субсидий одним домохозяйством.
В проекте госбюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн.
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