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Субсидии. Минсоцполитики опровергло дополнительные проверки

Субсидии. Минсоцполитики опровергло дополнительные проверки
07.11.2019, 14:43

В Минсоцполитики успокоили субсидиантов. Никаких дополнительных проверок проводить не будут

В этом году никаких новых проверок получателей субсидий не будет. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает УНИАН.

По словам Музыченко, проверка получателей госпомощи на оплату коммунальных услуг – стандартная процедура, которая проводилась как 10 лет назад, 5 лет, так и сейчас. Однако новых проверок проводить не будут.

Чиновник отметил, что в результате уже проведенных проверок удалось ликвидировать возможность получения двух субсидий одним домохозяйством.

В проекте госбюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн.

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