Турецкая лира вернула 25% стоимости после гарантий Эрдогана выплатить компесацию

Курс турецкой лиры поднялся сразу на 25% до 11 лир за доллар после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о выплате денежной компенсации за утраченную стоимость банковских депозитов в национальной валюте. Об этом пишет агентство Reuters.

Несколькими часами позже лира опустилась до 13,92/$1 и закрепилась на этом уровне. Накануне турецкая валюта установила новый исторический рекорд падения до 17,6/$1.

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В понедельник вечером Эрдоган представил ряд шагов, которые, по его словам, облегчат бремя ослабления валюты для турок и стимулируют их хранить сбережения в лирах, а не в долларах.

В частности, Эрдоган пообещал, что правительство выплатит разницу между суммой сбережений в лирах и эквивалентными долларовыми депозитами.

Согласно данным центрального банка Турции, более половины сбережений турки хранят в иностранной валюте и золоте из-за стабильного обесценивания лиры на протяжении последних нескольких лет.

Эрдоган не уточнил, когда и как турки будут получать компенсацию. Также президент страны в своем выступлении подтвердил продолжение политики сокращения учетной ставки центробанком.

В конце прошлой недели Центробанк Турции в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%, что независимые аналитики расценили как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора.

Экономисты и оппозиционные законодатели говорят, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно и привело к резкому росту цен на импорт и всплеску инфляции.

По итогам ноября инфляция выросла до 21%, а к концу года ожидается на уровне 30%.

24 ноября 2021 года турецкая лира впервые показала самое сильное падение со времен валютного кризиса 2018 года после того, как президент страны Реджеп Эрдоган похвалил Центробанк страны за снижение процентной ставки. 3 декабря курс турецкой лиры к доллару в очередной раз обновил исторический минимум – 13,89/$1. 13 декабря лира упала до нового минимума – 14,99/$1. 17 декабря Президент Реджеп Эрдоган обещал повысить минимальную зарплату в стране на 50% в 2022 году. 20 декабря лира упала до нового исторического минимума в 17,6/$1.

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Роман Брыль

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