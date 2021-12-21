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Турецкая лира вернула 25% стоимости после гарантий Эрдогана выплатить компесацию

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 13:04
Турецкая лира вернула 25% стоимости после гарантий Эрдогана выплатить компесацию - Фото
Реджеп Эрдоган (Фото: depositphotos.com)

Курс турецкой лиры поднялся сразу на 25% до 11 лир за доллар после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о выплате денежной компенсации за утраченную стоимость банковских депозитов в национальной валюте. Об этом пишет агентство Reuters.   

Несколькими часами позже лира опустилась до 13,92/$1 и закрепилась на этом уровне. Накануне турецкая валюта установила новый исторический рекорд падения до 17,6/$1. 

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В понедельник вечером Эрдоган представил ряд шагов, которые, по его словам, облегчат бремя ослабления валюты для турок и стимулируют их хранить сбережения в лирах, а не в долларах.  

В частности, Эрдоган пообещал, что правительство выплатит разницу между суммой сбережений в лирах и эквивалентными долларовыми депозитами.

Согласно данным центрального банка Турции, более половины сбережений турки хранят в иностранной валюте и золоте из-за стабильного обесценивания лиры на протяжении последних нескольких лет. 

Эрдоган не уточнил, когда и как турки будут получать компенсацию. Также президент страны в своем выступлении подтвердил продолжение политики сокращения учетной ставки центробанком.  

В конце прошлой недели Центробанк Турции в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%, что независимые аналитики расценили как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора.  

Экономисты и оппозиционные законодатели говорят, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно и привело к резкому росту цен на импорт и всплеску инфляции.

По итогам ноября инфляция выросла до 21%, а к концу года ожидается на уровне 30%. 

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Роман Брыль
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