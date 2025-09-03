"Утро провели в бомбоубежище". В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда

В Киеве начала работу миссия МВФ, во время которой обсудят бюджет на 2026 год

Фото: Depositphotos

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован.

По его словам, эксперты уже начали работу и должны провести ряд встреч.

"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано", – написал Рашкован.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Пришили Тофано, во время встреч будут обсуждаться бюджетные планы 2026 года, среднесрочный налогово-бюджетный прогноз, кредитно-денежная и валютная политики, а также финансовый сектор и другие структурные реформы.

Как объяснил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина", сейчас речь идет не только о выполнении действующей программы, но и о возможности запустить новую – с более длинным горизонтом планирования.

Она должна помочь Украине справиться с рисками безопасности, высокими оборонными расходами и заложить основу для экономического восстановления.

Новая программа МВФ, по словам Николайчука, тоже будет направлена на макрофинансовую стабильность, но при этом позволит привлекать больше денег от международных партнеров для поддержки бюджета и финансирования обороны.

В перспективе она также сосредоточится на реформах в финансовом секторе и евроинтеграционных изменениях.