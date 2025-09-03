"Ранок провели у бомбосховищі". До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду

У Києві розпочала роботу місія МВФ, під час якої обговорять бюджет на 2026 рік

Фото: Depositphotos

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працюватиме в Україні протягом тижня. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован.

За його словами, експерти вже розпочали роботу та мають провести низку зустрічей.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", – написав Рашкован.

За словами постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, під час зустрічей обговорюватимуться бюджетні плани 2026 року, середньостроковий податково-бюджетний прогноз, кредитно-грошова та валютна політики, а також фінансовий сектор та інші структурні реформи.

Як пояснив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", наразі йдеться не лише про виконання чинної програми, а й про можливість запустити нову – з довшим горизонтом планування.

Вона має допомогти Україні впоратися з безпековими ризиками, високими оборонними витратами та закласти основу для економічного відновлення.

Нова програма МВФ, за словами Ніколайчука, так само буде спрямована на макрофінансову стабільність, але водночас дозволить залучати більше грошей від міжнародних партнерів для підтримки бюджету і фінансування оборони.

У перспективі вона також зосередиться на реформах у фінансовому секторі та євроінтеграційних змінах.