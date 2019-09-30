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В Госказначействе предупреждают о смене счетов из-за IBAN

В Госказначействе предупреждают о смене счетов из-за IBAN
30.09.2019, 12:27

С 1 ноября оплата НДС, акцизного сбора и авансовых платежей в сфере ВЭД будет осуществляться на счета, открытые по стандарту IBAN

Госказначейство совместно с Государственной фискальной службой Украины (ГФС) с 10 октября меняют действующие счета в соответствии с требованиями стандарта международного номера банковского счета (IBAN).

Как говорится в сообщении пресс-службы Госказначейства, будут изменены счета в системе электронного администрирования НДС, реализации топлива и спирта этилового, а также депозитного счета ГФС для уплаты авансовых платежей (предоплаты), которые вносятся предприятиями до/или во время таможенного оформления.

В Госказначестве отмечают, что за реквизитами и разъяснениями по работе со новыми счетами будет предоставлять ГФС с 10 октября.

Кроме того в казначействе предупреждают, что предельный срок использования действующих счетов истекает 31 октября, а с 1 ноября уплата налогов и сборов будет осуществляться на счета, открытые в Госказначействе (код банка 899998) по стандарту IBAN.

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).

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