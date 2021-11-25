В меморандуме с МВФ указано, когда заработает Бюро экономической безопасности
Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет работу к концу декабря 2021 года, к этому времени должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС). Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом.
"В целях консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе, Бюро экономической безопасности Украины начнет работать до конца декабря 2021 года", — говорится в документе.
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Отмечается, что этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Вадима Мельника назначили главой БЭБ 20 августа.
- 18 ноября Мельник заявил, что первыми делами БЭБ будут расследования в государственном секторе, в частности дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
- По состоянию на 24 ноября БЭБ укомплектовало штат на 30% и ожидает выделения Кабмином здания для Бюро.
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