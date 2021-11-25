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В меморандуме с МВФ указано, когда заработает Бюро экономической безопасности

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 08:59
В меморандуме с МВФ указано, когда заработает Бюро экономической безопасности - Фото
Вадим Мельник (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет работу к концу декабря 2021 года, к этому времени должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС). Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом.

"В целях консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе, Бюро экономической безопасности Украины начнет работать до конца декабря 2021 года", — говорится в документе.

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Отмечается, что этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Наталия Софиенко
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Бюро экономической безопасности меморандум с МВФ
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