В меморандуме с МВФ указано, когда заработает Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет работу к концу декабря 2021 года, к этому времени должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС). Об этом говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом.

"В целях консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе, Бюро экономической безопасности Украины начнет работать до конца декабря 2021 года", — говорится в документе.

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Отмечается, что этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, но за исключением тех преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины.

По состоянию на 24 ноября БЭБ укомплектовало штат на 30% и ожидает выделения Кабмином здания для Бюро.

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Наталия Софиенко

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