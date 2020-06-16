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В Минфине рассчитывают отказаться от кредитов МВФ к 2023 году

В Минфине рассчитывают отказаться от кредитов МВФ к 2023 году
16.06.2020, 09:29

Министр финансов Марченко прогнозирует, что в 2022 году Украине не нужны будут деньги от МВФ

К 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала ICTV.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем [такую] возможность за счет детенизации, увеличения доходов, повышения расходов, повышения наших кредитных рейтингов", – сказал он.

Также Марченко отметил, что сейчас есть все признаки, указывающие на восстановление экономического роста. Среди причин таких ожиданий он перечислил увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.

По словам министра, до конца года бюджет-2020 будет выполнен.

"Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать", – отметил глава Минфина.

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Марина Кучук
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