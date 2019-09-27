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Переговоры с МВФ идут быстрыми темпами - Маркарова

Переговоры с МВФ идут быстрыми темпами - Маркарова
27.09.2019, 15:28

По словам министра финансов, за две недели работы миссии МВФ удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать

Министерство финансов и Международный валютный фонд начали обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, переговоры конструктивны и уже через две недели пребывания миссии МВФ в Киеве удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать, учитывая то, что новое правительство только месяц выполняет свои полномочия.

"Поддержание макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста - одна из ключевых задач, на которой сосредотачивается Минфин в своей работе", - сказала Маркарова.

Она отметила, что правительство проводит взвешенную фискальную политику, обеспечивает приемлемый уровень дефицита бюджета, снижает долю долга к ВВП, а также работает над повышением эффективности расходов, в частности, на образование и медицину, и над адресностью социальной поддержки.

"В Плане действий правительства, который будет представлен в ближайшее время, указаны конкретные пути воплощения этих приоритетов. Уверена, наличие такого плана, а также своевременное принятие сбалансированного бюджета даст украинскому бизнесу и нашим международным партнерам возможность убедиться в в твердости наших намерений и позволит быстрее достичь договоренности", - подчеркнула Маркарова.

  • 26 сентября миссия МВФ завершила работу в Киеве. Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Как сообщил сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны, ключевым итогом работы  стал сформированный "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы.
  • В Кабмине заявили, что 14-месячная программа Международного валютного фонда Stand-by остается в силе, новая программа сотрудничества находится в активной фазе.
  • Зампредседателя НБУ Катерина Рожкова сообщила, что детали программы МВФ обсудят через две недели в США.
  • Миссия МВФ работала в Украине c 11 сентября. Предыдущий визит состоялся в мае, он также не принес результатов: в Фонде заявили, что вернутся к переговорам после формирования нового правительства.

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