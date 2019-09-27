Переговоры с МВФ идут быстрыми темпами - Маркарова

Министерство финансов и Международный валютный фонд начали обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, переговоры конструктивны и уже через две недели пребывания миссии МВФ в Киеве удалось продвинуться дальше, чем можно было ожидать, учитывая то, что новое правительство только месяц выполняет свои полномочия.
"Поддержание макроэкономической стабильности с одновременным созданием условий для ускорения экономического роста - одна из ключевых задач, на которой сосредотачивается Минфин в своей работе", - сказала Маркарова.
Она отметила, что правительство проводит взвешенную фискальную политику, обеспечивает приемлемый уровень дефицита бюджета, снижает долю долга к ВВП, а также работает над повышением эффективности расходов, в частности, на образование и медицину, и над адресностью социальной поддержки.
"В Плане действий правительства, который будет представлен в ближайшее время, указаны конкретные пути воплощения этих приоритетов. Уверена, наличие такого плана, а также своевременное принятие сбалансированного бюджета даст украинскому бизнесу и нашим международным партнерам возможность убедиться в в твердости наших намерений и позволит быстрее достичь договоренности", - подчеркнула Маркарова.
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