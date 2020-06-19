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В МВФ рассказали, когда рассмотрят вопрос второго транша для Украины

В МВФ рассказали, когда рассмотрят вопрос второго транша для Украины
19.06.2020, 10:31

Миссия МВФ может прибыть в Украину в сентябре для принятия решения о предоставлении второго транша помощи

Международный валютный фонд (МВФ) планирует в сентябре провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-by, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша. Об этом в комментарии Укринформу сообщил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.

“Эта программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый пересмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь”, - приводит слова Райса агентство.

Чтобы получить новый транш, Украина должна выполнить определенные условия, которые указаны в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, добавил представитель Фонда.

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Марина Кучук
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МВФ транш мвф программа мвф миссия мвф Джерри Райс
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