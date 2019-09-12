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В МВФ сказали, что обсудят с правительством Украины

В МВФ сказали, что обсудят с правительством Украины
12.09.2019, 21:28

Для ознакомления с политикой нового украинского правительства миссия МВФ понадобится около двух недель

В Международном валютном фонде считают критически важным элементом в переговорах с Украиной построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, передает УНИАН.

"Антикоррупционная инфраструктура - критически важный элемент. Дискуссии об этом продолжаются последние несколько лет", - отметил Райс.

Он также напомнил, что миссия МВФ в Киеве проводит консультации по статье IV устава МВФ (оценка финансовой политики Украины. - Ред.) и планирует ознакомиться с политикой нового украинского правительства. По словам Райса, миссия будет работать в течение двух недель, или примерно до 26 сентября.

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МВФ Джерри Райс
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