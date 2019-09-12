В МВФ сказали, что обсудят с правительством Украины

В Международном валютном фонде считают критически важным элементом в переговорах с Украиной построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, передает УНИАН.

"Антикоррупционная инфраструктура - критически важный элемент. Дискуссии об этом продолжаются последние несколько лет", - отметил Райс.

Он также напомнил, что миссия МВФ в Киеве проводит консультации по статье IV устава МВФ (оценка финансовой политики Украины. - Ред.) и планирует ознакомиться с политикой нового украинского правительства. По словам Райса, миссия будет работать в течение двух недель, или примерно до 26 сентября.