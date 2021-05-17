UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Нацбанке назвали сроки для выполнения требований МВФ по новому траншу

17.05.2021, 11:10
В Нацбанке назвали сроки для выполнения требований МВФ по новому траншу - Фото
Юрий Гелетий (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Украина должна до конца июня выполнить требования Международного валютного фонда для пересмотра программы stand-by. Об этом в интервью Finclub сообщил замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

"Мы надеемся на протяжении следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA) – это текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что достигнуто SLA. Далее мы должны выполнять предварительные меры. Если мы выполняем все предварительные меры, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня", – заявил Гелетий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Для достижения staff level agreement Украина должна решить ряд вопросов, добавил Гелетий. 

"Основные вопросы – это антикоррупция, изменения в закон о НАБУ, Высший совет правосудия, НАПК. Вопросы фискальной политики, налоговой политики, вопросы приватизации, структурных реформ и энергетическая сфера", – подчеркнул замглавы НБУ. 

Читайте также
"Нужен больший прогресс". В МВФ рассказали о переговорах с Украиной

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транш мвф Юрий Гелетий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 