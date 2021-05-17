В Нацбанке назвали сроки для выполнения требований МВФ по новому траншу
Украина должна до конца июня выполнить требования Международного валютного фонда для пересмотра программы stand-by. Об этом в интервью Finclub сообщил замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий.
"Мы надеемся на протяжении следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA) – это текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что достигнуто SLA. Далее мы должны выполнять предварительные меры. Если мы выполняем все предварительные меры, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня", – заявил Гелетий.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Для достижения staff level agreement Украина должна решить ряд вопросов, добавил Гелетий.
"Основные вопросы – это антикоррупция, изменения в закон о НАБУ, Высший совет правосудия, НАПК. Вопросы фискальной политики, налоговой политики, вопросы приватизации, структурных реформ и энергетическая сфера", – подчеркнул замглавы НБУ.
- Сейчас Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Очередной транш в Офисе президента ожидают получить до сентября.
- В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут.
- В апреле глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что из-за длительных переговоров с МВФ Украина может получить деньги двумя траншами.
- 6 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал дедлайн по принятию законов для получения нового транша МВФ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии