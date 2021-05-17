В Нацбанке назвали сроки для выполнения требований МВФ по новому траншу

Украина должна до конца июня выполнить требования Международного валютного фонда для пересмотра программы stand-by. Об этом в интервью Finclub сообщил замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

"Мы надеемся на протяжении следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA) – это текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что достигнуто SLA. Далее мы должны выполнять предварительные меры. Если мы выполняем все предварительные меры, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня", – заявил Гелетий.

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Для достижения staff level agreement Украина должна решить ряд вопросов, добавил Гелетий.

"Основные вопросы – это антикоррупция, изменения в закон о НАБУ, Высший совет правосудия, НАПК. Вопросы фискальной политики, налоговой политики, вопросы приватизации, структурных реформ и энергетическая сфера", – подчеркнул замглавы НБУ.

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Александр Мясищев

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