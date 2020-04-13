Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В НБУ объяснили замедление инфляции в марте

В НБУ объяснили замедление инфляции в марте
13.04.2020, 08:46

Несмотря на замедление инфляции в годовом измерении, в марте риски ускорения роста потребительских цен усилились из-за распространения коронавируса

В марте потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,4% в феврале). В месячном измерении цены выросли на 0,8%.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Национальном банке отмечают, что инфляция, ожидаемо, была ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. При этом признают, что ее замедление было существеннее прогнозного в Инфляционным отчет за январь 2020 года.

В НБУ уточняют, что рост цен сдерживали несколько факторов: снижение цен на энергоносители на мировых рынках; прошлогоднее укрепление гривни; увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривни и ажиотажного спроса на некоторые товары после введения карантина.

В итоге, рост потребительских цен почти не изменился и составил 3,1% г/г (3,0% г/г в феврале). При этом динамика цен по компонентам была разнонаправленной.

Падение цен на непродовольственные товары замедлилось до 1,9% г/г. В частности, из-за ослабления гривни в марте уменьшились темпы падения цен на одежду и обувь, электронику, бытовую технику, автомобили. Этот же фактор вместе с увеличением спроса повлиял на ускорение темпов роста цен на медтовары и лекарства, мыло, туалетную бумагу.

Рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки замедлился до 3,9% г / г. Высокий урожай зерновых способствовал снижению темпов подорожания хлеба и мучных изделий. Замедлился роста цен и на молочные продукты.

Читайте также: "Карантинный" месяц. Куда и как украинцы тратили деньги в марте

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 9,9% г/г). В НБУ это связывают, прежде всего, с введением карантина во второй половине марта. При этом из-за распространения коронавируса и ослабления гривни ускорилось удорожание страхования здоровья.

Цены на сырые продукты питания снизились (на 1,1% г/г). В Нацбанке отмечают, что некоторые товары (гречка, чеснок, лимоны, говядина, свинина) подорожали из-за ажиотажного спроса и сужения предложения после введения карантина. В тоже время цены на овощи, в том числе борщевого набора, оставались ниже прошлогодних, хотя и выросли в течение месяца.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 5,5% г/г). На это, в первую очередь, повлияло снижение стоимости газа для населения (на 39,2% г/г) - на тарифах сказались низкие цены, как на мировом, так и внутреннем рынке. Дешевый газ также способствовал снижению стоимости отопления и горячей водыПри этом ускорился рост цен на холодную воду из-за увеличения производственных затрат (зарплаты и расходные материалы).  Умеренно росли цены на алкогольные напитки.

Топливо продолжило дешеветь (на 7,7% г/г), чему способствовало существенное снижение мировых цен на нефть.

В НБУ отмечают, что, несмотря на замедление инфляции в годовом измерении, в марте риски ускорения роста потребительских цен усилились из-за распространения коронавируса. Среди них - ажиотажный спрос на некоторые товары и осложнение логистики. Кроме этого, исчерпывается эффект прочной гривни, который существенно тормозил инфляцию в предыдущие месяцы.

Регулятор планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год с учетом всех факторов и опубликовать его 23 апреля.

 Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: Залить экономику "напечатанными" деньгами и победить коронакризис? Почему это плохая идея

Анна Андреева
Напишите нам
НБУ инфляция потребительские цены
Комментарии
Последние новости
 