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В Украине растет количество ФОПов: инфографика

В Украине растет количество ФОПов: инфографика
10.02.2020, 19:59

В налоговой заявили о росте числа ФОПов и поступлений от единого налога

На начало 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей (ФОП) в Украине составляло 1,886 млн, что на 19 800 больше, чем на начало 2019 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Существенно выросло по сравнению с прошлым годом количество ФОПов на упрощенной системе налогообложения - почти на 94 000 человек.

Так, если на 1 января 2019 года на “упрощенке” находилось 1,39 млн человек, на 1 июля 2019 года их количество снизилось до 1,36 млн, но уже на 1 января этого года произошел рост до 1,5 млн предпринимателей. При этом третью группу выбрали 596 000 человек, что на 79 000 больше, чем на 1 января 2019-го.

Также в налоговой заметили позитивную динамику роста поступлений единого налога в бюджет и количества плательщиков единого налога.

“В январе текущего года уплачено единого налога более 24 млрд грн. Эта сумма превысила наши ожидания на 14,1% или на 20,8 млн грн”, - говорится в сообщении.

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ФОП ФОПы Государственная налоговая служба
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