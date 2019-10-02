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Верховная Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований

Верховная Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований
02.10.2019, 18:24

Парламент принял за основу законопроект о Бюро финансовых расследований

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1008-2, который ликвидирует налоговую милицию и создает Бюро финансовых расследований (БФР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В рамках изменений и реформирования налоговая должна стать сервисным, а не карающим органом. И одним из главных шагов на этом пути – это его полная демилитаризация", - уточнили в министерстве.

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Бюро финансовых расследований, будет независимым органом досудебного расследования, который будет расследовать и раскрывать уголовные правонарушения в финансовой отрасли. Сотрудники в новый орган будут набираться на конкурсной основе, ранее говорила министр финансов Оксана Маркарова.

Создание БФР забирает у силовиков рычаги давления на украинский бизнес, добавили в Минфине.

  • 26 сентября Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в ГФС.
  • После принятия Верховной Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках подготовки к созданию БФР ликвидировал департамент защиты экономики Нацполиции. По словам Авакова, лучшие кадры из этого подразделения перейдут в будущее бюро.
  • 19 сентября департамент по финрасследованиям создан в Генеральной прокуратуре Украины.
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налоговая милиция Бюро финансовых расследований
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