Вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях решен – Минреинтеграции
Вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях урегулирован. Об этом шла речь во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий, информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Проблема заключалась в том, что региональные подразделения Государственной налоговой службы блокировали налоговые накладные субъектов хозяйствования с прифронтовых территорий из-за отсутствия у них актов о разминировании местности.
По результатам работы Коордштаба ГНС рекомендовала своим подразделениям при проработке налоговых накладных учитывать справки местных администраций об использовании и возделывании земельных угодий при отсутствии актов о разминировании.
Это позволит не только избежать блокирования налоговых накладных в будущем, но и разблокировать ранее заблокированные налоговые накладные, убеждены в ведомстве.
Остановка налоговых накладных – одна из главных проблем бизнеса в Украине.
СНБО в начале года поручил Кабинету министров провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных (СМКОР) и процедур, а также критериев их разблокирования.
- Бизнес-омбудсмен Роман Ващук считает, что достаточно было бы просто переписать алгоритм системы.
- С начала 2023 года порядок блокирования налоговых накладных (так называемый порядок №1165) уже изменялся дважды, но ситуация не улучшается, говорится в недавнем отчете НАПК. К примеру, в октябре 2023 года 25 400 плательщикам НДС были заблокированы налоговые накладные и расчеты корректировки. Это составляет 17% от плательщиков, которые подавали НН/РК на регистрацию.