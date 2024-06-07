Вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях решен – Минреинтеграции

Фото: Государственная налоговая служба

Вопрос о налоговых накладных на прифронтовых территориях урегулирован. Об этом шла речь во время очередного заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий, информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Проблема заключалась в том, что региональные подразделения Государственной налоговой службы блокировали налоговые накладные субъектов хозяйствования с прифронтовых территорий из-за отсутствия у них актов о разминировании местности.

По результатам работы Коордштаба ГНС рекомендовала своим подразделениям при проработке налоговых накладных учитывать справки местных администраций об использовании и возделывании земельных угодий при отсутствии актов о разминировании.

Это позволит не только избежать блокирования налоговых накладных в будущем, но и разблокировать ранее заблокированные налоговые накладные, убеждены в ведомстве.

Остановка налоговых накладных – одна из главных проблем бизнеса в Украине.

СНБО в начале года поручил Кабинету министров провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных (СМКОР) и процедур, а также критериев их разблокирования.