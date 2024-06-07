Питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях вирішено – Мінреінтеграції
Питання щодо податкових накладних на прифронтових територіях врегульовано. Про це йшлося під час чергового засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Проблема полягала в тому, що регіональні підрозділи Державної податкової служби блокували податкові накладні суб’єктів господарювання із прифронтових територій через відсутність у них актів про розмінування місцевості.
За результатами роботи Коордштабу ДПС рекомендувала своїм підрозділам під час опрацювання податкових накладних враховувати довідки місцевих адміністрацій про використання та обробіток земельних угідь за відсутності актів про розмінування.
Це дозволить не тільки уникнути блокування податкових накладних у майбутньому, а й розблокувати раніше заблоковані податкові накладні, переконані у відомстві.
Зупинення податкових накладних – одна з головних проблем бізнесу в Україні.
РНБО на початку 2024 року доручила Кабінету міністрів провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних (СМКОР) та процедур і критеріїв їх розблокування.
- Бізнес-омбудсман Роман Ващук вважає, що достатньо було б просто переписати алгоритм системи.
- З початку 2023 року порядок блокування податкових накладних (так званий порядок №1165) вже змінювався двічі, але ситуація не покращується, йдеться у недавньому звіті НАЗК. До прикладу, у жовтні 2023 року 25 400 платникам ПДВ було заблоковано податкові накладні та розрахунки коригування. Це становить 17% від тих платників, які подавали ПН/РК на реєстрацію.