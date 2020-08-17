Экономика Японии во втором квартале 2020 года сократилась на 7,8% к предыдущим трем месяцам. В годовом измерении ВВП Японии рухнул на 27,2%. Это максимальное падение с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году, сообщает Reuters.

Размер реального ВВП сократился до 485 трлн иен, минимума с апреля-июня 2011 года.

Потребительские расходы за отчетный период сократились на 8,2% в поквартальном выражении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы упали на 0,3%.

Экспорт сократился на 18,5% - максимальное падение с первого квартала 2009 года. Импорт снизился на 0,5%, падение было отмечено третий квартал подряд.

Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале, поскольку торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары обвалился из-за пандемии коронавируса. Данные усилили аргументы в пользу более смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии, отмечает агентство.

Хотя экономика выходит из состояния застоя после смягчения ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что любое восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку возобновившийся рост числа случаев коронавируса сдерживает потребительские расходы.

Как отметил Такеси Минами из Norinchukin Research Institute, такой сильный спад можно объяснить снижением потребления и экспорта.

Также эксперты прогнозируют снижения спроса на деловые инвестиции из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения коронавируса.

"Есть шанс, что экономическая активность может застопориться, если ведущие страны снова введут карантинные меры, или Япония повторно введет чрезвычайное положение", - сказал Саисукэ Сакай из Mizuho Research institute.

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ВВП Евросоюза во втором квартале сократилась на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года. ВВП Великобритании обвалился на 20,4%, экономика Германии за отчетный период сократилась на 10,1%.

Накануне премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика в третьем квартале начала восстанавливаться. По данным Госстата, падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4%.

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Юрий Тарасовский

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