Заместителей глав налоговой и таможни выберут на конкурсе

Конкурс на заместителей глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) запланированы на IV квартал этого года.

Распоряжение Кабинета министров Украины от 5 июля № 542-р опубликовано на сайте.

Кроме того, утвержденный план мероприятий по реформированию государственной налоговой и таможенной политики предусматривает 13 шагов.

В конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы. Реформа ГФС была одним из пунктов программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Главой налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность. 8 мая Кабмин утвердил Верланова председателем ГНС.

5 июля Кабмин назначил главой ГТС Максима Нефьодова, который до этого занимал должность замминистра экономического развития и торговли, а 25 июня победил в конкурсном отборе на главу таможенной службы.