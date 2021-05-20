Зеленский опроверг заявления о лояльности главы Нацбанка

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о лояльности нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и заявил о поддержке его независимости. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net.

"Я поддерживаю независимость Нацбанка. Вы можете прямо спросить у бывшего руководителя Смолия. Касательно увольнения главы Нацбанка... Вы знаете, с чем я боролся, чтобы были снижены проценты по кредитах. Что я получил – сегодня вместо 20-25%, которые были до нового главы Нацбанка, программа "5-7-9%" появилась", – заявил Зеленский.

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Зеленский также рассказал о том, как проходил отбор нового главы Нацбанка Шевченко. Он отрицает лояльность к нему нового главы НБУ.

"Я пригласил на встречу представителей всех коммерческих, государственных банков и наших международных партнеров. Они назвали три кандидатуры, сказали, что любой из этих трех будет независимым. Одного из трех выбрало государство", – подчеркнул Зеленский.

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Александр Мясищев

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