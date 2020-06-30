Зеленский поддержал введение налога на выведенный капитал - Саакашвили

Президент Владимир Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК). Об этом сегодня на брифинге заявил глава исполкома Националього совета реформ Михаил Саакашвили после первого заседания совета.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал - это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений. У нас нет варианта ничего не делать. Нам нужно помочь украинской экономике", - сказал Саакашвили.

По его словам, на заседании совета некоторые члены правительства говорили, что мы не можем позволить введение налога на выведенный капитал и предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

"Мне очень понравилась концепция президента: надо брать риски, чтобы помочь экономике", - отметил Саакашвили.

Налог на выведенный капитал подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогообложения.