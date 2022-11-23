Зеленский подписал проект госбюджета на 2023 год

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете на 2023 год. Об этом сообщается на парламентском портале.

Согласно документу доходы госбюджета составят 1,3 трлн грн, расходы – 2,6 трлн грн.

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Больше всего денег пойдет на национальную безопасность и оборону – 1 141,1 млрд грн, или 18,2% ВВП.

Прогнозируемый дефицит госбюджета составляет более 20% ВВП, его планируют профинансировать за счет международной помощи – от Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Международного валютного фонда.

Минимальная зарплата в 2023 году будет сохраняться на уровне 6700 грн, а прожиточный минимум – 2589 грн.

13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год.

7 октября Рада приняла бюджет-2023 в первом чтении. 3 ноября — во втором чтении.

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Роман Бриль

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