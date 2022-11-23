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Зеленский подписал проект госбюджета на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 18:12
Зеленский подписал проект госбюджета на 2023 год - Фото
Фото: Zelenskiy Official/telegram

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете на 2023 год. Об этом сообщается на парламентском портале.   

Согласно документу доходы госбюджета составят 1,3 трлн грн, расходы – 2,6 трлн грн. 

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Больше всего денег пойдет на национальную безопасность и оборону – 1 141,1 млрд грн, или 18,2% ВВП. 

Прогнозируемый дефицит госбюджета составляет более 20% ВВП, его планируют профинансировать за счет международной помощи – от Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Международного валютного фонда. 

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Минимальная зарплата в 2023 году будет сохраняться на уровне 6700 грн, а прожиточный минимум – 2589 грн. 

Читайте также: С каким бюджетом Украина будет жить в 2023 году: три плюса и минуса финплана.

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Роман Бриль
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