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Зеленский подписал закон о льготных кредитах для бизнеса

Зеленский подписал закон о льготных кредитах для бизнеса
21.01.2020, 16:40

Президент подписал закон о финансировании Фонда развития предпринимательства

Сегодня, 21 января, президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым на создание Фонда развития предпринимательства выделены 2 млрд грн.

Как отмечают в Министерстве финансов Украины, 2 млрд грн из госбюджета пойдут на запуск программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов. "Таким образом, малые и средние предприниматели смогут открыть собственное дело или развить уже существующий бизнес на льготных условиях", - говорится в сообщении.

В Минфине напомним, что финансирование этой бюджетной программы будет осуществляться за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 2 млрд грн.

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