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Зеленский подписал закон о выплате карантинных 8000 грн

07.04.2021, 10:53
Зеленский подписал закон о выплате карантинных 8000 грн - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1358-ІХ, который предусматривает выплаты 8000 грн малому бизнесу и наемным работникам, которые должны были приостановить работу из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Одноразовые выплаты касаются лиц, которые приостановили работу в "красных" карантинных зонах. Также ФОПы и наемные работники смогут получить выплаты из местных бюджетов, если местные власти примут такое решение.

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Закон вступил в силу сегодня, 7 апреля. 

8000 грн смогут получить указанные категории, которые зарегистрированы в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, чья деятельность была остановлена карантинными ограничениями. Помощь распространяется на застрахованных лица-плательщиков единого взноса.

Наемные работники смогут получить выплаты, если их работодатель перечислил весь единый социальный взнос за указанный квартал.

Для получения материальной помощи необходимо зарегистрироваться через приложение или портал Дия. Система будет автоматически отбирать заявки, которые соответствуют критериям.

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Александр Мясищев
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