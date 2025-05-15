ЭКА втрое увеличило страховую поддержку экспорта: сумма достигла 5,3 млрд грн

Общая сумма экспортных контрактов, застрахованных ЭКА с начала 2025 года, превысила 5,3 млрд грн

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Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) в 2025 году увеличило страховую поддержку экспорта украинских компаний в три раза. Об этом сообщило Министерство экономики.

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В январе-апреле ЭКА застраховало экспорт более чем на 5,3 млрд грн. За аналогичный период 2024 года этот показатель составил 1,7 млрд. грн.

Только в апреле Экспортно-кредитное агентство обеспечило страховую поддержку 2,2 млрд грн экспорта – вдвое больше, чем в прошлом году.

"Такой рост свидетельствует о том, что бизнес видит эффективность этого инструмента защиты", – отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.

Страхование экспортных контрактов позволяет производителям снизить риски неплатежей и получить доступ к банковскому финансированию. Это помогает компаниям масштабировать производство и выходить на новые рынки, подчеркнул чиновник.

Справка Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) – государственное учреждение, поддерживающее несырьевой экспорт путем страхования рисков предприятий и банков. Агентство страхует внешнеэкономические контракты, экспортные кредиты, банковские гарантии и инвестиционные кредиты от военных рисков.



Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины – один из элементов политики "Сделано в Украине". Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) – государственное учреждение, поддерживающее несырьевой экспорт путем страхования рисков предприятий и банков. Агентство страхует внешнеэкономические контракты, экспортные кредиты, банковские гарантии и инвестиционные кредиты от военных рисков.Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины – один из элементов политики "Сделано в Украине".

С начала года ЭКА застраховало экспорт 33 украинских компаний. Активнее всего экспорт страховали компании из Львовской (1,37 млрд грн), Хмельницкой (1,31 млрд грн) и Волынской (1,12 млрд грн) областей.

Украинские предприятия экспортировали мебель, продукты питания, древесину, изделия из древесины и продукты переработки овощей и фруктов в Польшу, Нидерланды, Литву, Эстонию, Великобританию и другие страны.

Крупнейшими партнерами ЭКА среди банков в этот период стали:

→ Кредитвест Банк – 109 млн грн выданных кредитов;

→ Ощадбанк – 92,5 млн грн;

→ Укргазбанк – 90 млн грн.