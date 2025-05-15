ЭКА втрое увеличило страховую поддержку экспорта: сумма достигла 5,3 млрд грн
Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) в 2025 году увеличило страховую поддержку экспорта украинских компаний в три раза. Об этом сообщило Министерство экономики.
В январе-апреле ЭКА застраховало экспорт более чем на 5,3 млрд грн. За аналогичный период 2024 года этот показатель составил 1,7 млрд. грн.
Только в апреле Экспортно-кредитное агентство обеспечило страховую поддержку 2,2 млрд грн экспорта – вдвое больше, чем в прошлом году.
"Такой рост свидетельствует о том, что бизнес видит эффективность этого инструмента защиты", – отметил замминистра экономики Андрей Телюпа.
Страхование экспортных контрактов позволяет производителям снизить риски неплатежей и получить доступ к банковскому финансированию. Это помогает компаниям масштабировать производство и выходить на новые рынки, подчеркнул чиновник.
Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины – один из элементов политики "Сделано в Украине".
С начала года ЭКА застраховало экспорт 33 украинских компаний. Активнее всего экспорт страховали компании из Львовской (1,37 млрд грн), Хмельницкой (1,31 млрд грн) и Волынской (1,12 млрд грн) областей.
Украинские предприятия экспортировали мебель, продукты питания, древесину, изделия из древесины и продукты переработки овощей и фруктов в Польшу, Нидерланды, Литву, Эстонию, Великобританию и другие страны.
Крупнейшими партнерами ЭКА среди банков в этот период стали:
→ Кредитвест Банк – 109 млн грн выданных кредитов;
→ Ощадбанк – 92,5 млн грн;
→ Укргазбанк – 90 млн грн.
- Страхование инвестиций от военных рисков предусмотрено законом 3497-IX, принятым Верховной Радой в конце 2023 года.
- В мае 2024 года экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков. Ранее полис страхования от военных рисков в Украине могли приобрести только иностранные компании.
- Страхование военных рисков в Украине может стать обязательным. В конце августа совет по финансовой стабильности поддержал законопроект
- В марте 2025 года в Украине на практике заработал механизм страхования военных рисков, созданный Европейским банком реконструкции и развития совместно с международным брокером Aon.