ЕКА втричі збільшило страхову підтримку експорту: сума сягнула 5,3 млрд грн

Загальна сума експортних контрактів, застрахованих ЕКА з початку 2025 року, перевищила 5,3 млрд грн

Фото: Depositphotos

Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) у 2025 році збільшило страхову підтримку експорту українських компаній утричі. Про це повідомило Міністерство економіки.

У січні-квітні ЕКА застрахувало експорт на понад 5,3 млрд грн. За аналогічний період 2024 року цей показник становив 1,7 млрд грн.

Тільки в квітні Експортно-кредитне агентство забезпечило страхову підтримку 2,2 млрд грн експорту – вдвічі більше, ніж торік цього ж місяця.

"Таке зростання свідчить про те, що бізнес бачить ефективність цього інструменту захисту", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Страхування експортних контрактів дає виробникам можливість знизити ризики неплатежів і отримати доступ до банківського фінансування. Це допомагає компаніям масштабувати виробництво і виходити на нові ринки, наголосив урядовець.

Довідка Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) – державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.



Інструменти Експортно-кредитного агентства України – це один з елементів політики "Зроблено в Україні". Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) – державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.Інструменти Експортно-кредитного агентства України – це один з елементів політики "Зроблено в Україні".

З початку року ЕКА застрахувало експорт 33 українських компаній. Найактивніше експорт страхували компанії з Львівської (1,37 млрд грн), Хмельницької (1,31 млрд грн) та Волинської (1,12 млрд грн) областей.

Українські підприємства експортували меблі, продукти харчування, деревину, вироби з деревини та продукти переробки овочів і фруктів до Польщі, Нідерландів, Литви, Естонії, Великої Британії та інших країн.

Найбільшими партнерами ЕКА серед банків в цей період стали:

→ Кредитвест Банк – 109 млн грн виданих кредитів;

→ Ощадбанк – 92,5 млн грн;

→ Укргазбанк – 90 млн грн.