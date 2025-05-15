ЕКА втричі збільшило страхову підтримку експорту: сума сягнула 5,3 млрд грн
Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) у 2025 році збільшило страхову підтримку експорту українських компаній утричі. Про це повідомило Міністерство економіки.
У січні-квітні ЕКА застрахувало експорт на понад 5,3 млрд грн. За аналогічний період 2024 року цей показник становив 1,7 млрд грн.
Тільки в квітні Експортно-кредитне агентство забезпечило страхову підтримку 2,2 млрд грн експорту – вдвічі більше, ніж торік цього ж місяця.
"Таке зростання свідчить про те, що бізнес бачить ефективність цього інструменту захисту", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Страхування експортних контрактів дає виробникам можливість знизити ризики неплатежів і отримати доступ до банківського фінансування. Це допомагає компаніям масштабувати виробництво і виходити на нові ринки, наголосив урядовець.
Інструменти Експортно-кредитного агентства України – це один з елементів політики "Зроблено в Україні".
З початку року ЕКА застрахувало експорт 33 українських компаній. Найактивніше експорт страхували компанії з Львівської (1,37 млрд грн), Хмельницької (1,31 млрд грн) та Волинської (1,12 млрд грн) областей.
Українські підприємства експортували меблі, продукти харчування, деревину, вироби з деревини та продукти переробки овочів і фруктів до Польщі, Нідерландів, Литви, Естонії, Великої Британії та інших країн.
Найбільшими партнерами ЕКА серед банків в цей період стали:
→ Кредитвест Банк – 109 млн грн виданих кредитів;
→ Ощадбанк – 92,5 млн грн;
→ Укргазбанк – 90 млн грн.
- Страхування інвестицій від воєнних ризиків передбачене законом 3497-IX, який Верховна Рада ухвалила наприкінці 2023 року.
- У травні 2024 року Експортно-кредитне агентство почало приймати заявки від бізнесу на страхування від воєнних і політичних ризиків. Раніше поліс страхування від воєнних ризиків в Україні могли придбати лише іноземні компанії.
- Страхування воєнних ризиків в Україні може стати обов'язковим. Наприкінці серпня рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт
- У березні 2025 року в Україні на практиці почав працювати механізм страхування воєнних ризиків, створений Європейським банком реконструкції та розвитку спільно з міжнародним брокером Aon.