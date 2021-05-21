Пенсии чернобыльцам. Минсоцполитики рассказало о планах повышения для 33 000 человек

Министерство социальной политики ожидает масштабного пересмотра пенсионных выплат для пенсионеров, участвовавших в ликвидации или пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом в эфире Украинского радио заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Прежде всего мы хотим урегулировать вопрос выплаты пенсий для ликвидаторов с инвалидностью. Сейчас льготные условия начисления пенсий действует для военных, мы хотим распространить их и на гражданских ликвидаторов, это 33 тысячи человек. Их пенсия увеличится до 40%", – сказала министр.

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Она уточнила, что соответствующее повышение не заложено в госбюджет 2021 года, однако Минсоцполитики ожидает, что средства будут предусмотрены бюджетом-2022.

Еще одно изменение для чернобыльцев – с июля этого года вступает в силу решение Конституционного суда, согласно которому возвращается норма 1996 года о выплатах ликвидаторам-инвалидам первой группы в размере 6, 8 и 10 минимальных пенсионных выплат, добавила Лазебная.

"Мы устанавливаем государственную гарантию о минимальной пенсионной выплате этой категории лиц. Для инвалидов первой группы – не меньше 10 000 грн, для второй – не менее 8000 грн, для третьей – 6000 грн, – сказала министр. – Хотелось бы, чтобы эти изменения вступили в силу с 1 июля 2022 года. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Кабмина, параллельно мы работаем с профильным комитетом Рады".

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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснулся 400-600 тысяч человек.

Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

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Сергей Шевчук

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