Пенсионеры с временно оккупированных территорий смогут получить пенсию в любом банке

Кабмин разрешил пенсионерам из ВОТ теперь получать пенсию не только в Ощадбанке

Фото: Depositphotos

Выехавшие с временно оккупированных территорий пенсионеры, которые остаются там или находятся за границей, смогут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Это одно из ключевых изменений, введенных правительством, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом при поддержке общественных организаций для упрощения получения пенсий и прохождения физической идентификации.

Пенсионеры из ВОТ теперь смогут получать пенсию в отделении Укрпошты или с доставкой на дом. Поменять банк можно лично в ПФУ, онлайн через веб-портал или непосредственно в новом банке, подав заявление.

Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за границей, есть дополнительные условия:

ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;

осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета не менее одного раза в полгода.

В то же время если пенсионер живет на ВОТ или уехал из этой территории, он обязательно должен сообщить Пенсионному фонду, что не получает пенсию от России.

Это можно сделать при подаче заявления на возобновление или назначение выплат либо в отдельном заявлении в произвольной форме.