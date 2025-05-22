Пенсіонери з тимчасово окупованих територій зможуть отримати пенсію у будь-якому банку
Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій, залишаються там або перебувають за кордоном, зможуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Це одна з ключових змін, яку запровадили уряд, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд за підтримки громадських організацій для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації.
Пенсіонери з ТОТ тепер зможуть отримувати пенсію у відділенні Укрпошти або з доставленням додому. Змінити банк можна особисто у ПФУ, онлайн через вебпортал або безпосередньо у новому банку, подавши заяву.
Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:
- щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;
- здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.
Водночас якщо пенсіонер мешкає на ТОТ або виїхав з цієї території, він обов’язково має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує пенсію від Росії.
Це можна зробити під час подання заяви на поновлення чи призначення виплат або в окремій заяві у довільній формі.
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- 20 травня стало відомо, що пенсії, які понад рік не знімалися з карток, більше не зберігатимуться в Ощадбанку.