Пенсіонери з тимчасово окупованих територій зможуть отримати пенсію у будь-якому банку

Кабмін дозволив пенсіонерам з ТОТ тепер отримувати пенсію не лише в Ощадбанку

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Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій, залишаються там або перебувають за кордоном, зможуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Це одна з ключових змін, яку запровадили уряд, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд за підтримки громадських організацій для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації.

Пенсіонери з ТОТ тепер зможуть отримувати пенсію у відділенні Укрпошти або з доставленням додому. Змінити банк можна особисто у ПФУ, онлайн через вебпортал або безпосередньо у новому банку, подавши заяву.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.

Водночас якщо пенсіонер мешкає на ТОТ або виїхав з цієї території, він обов’язково має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує пенсію від Росії.

Це можна зробити під час подання заяви на поновлення чи призначення виплат або в окремій заяві у довільній формі.