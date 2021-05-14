Прокуроры, судьи и помощники депутатов. Какие пенсии государство платит своим "слугам"

Средняя специальная пенсия для судей, прокуроров, народных депутатов и членов Кабинета министров получают от государства в среднем составляет от 14 200 до 82 146 грн. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве соцполитики.

Наибольшие спецпенсии получают судьи – в среднем 82 146 грн. Таких пенсионеров в Украине 3546 человек, общие годовые расходы на выплаты этой категории составляют 3,495 млрд грн.

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На втором месте – сотрудники прокуратуры. Средняя выплата – 18 620 грн, количество получателей – 6 171 человек, годовые расходы – 1,379 млрд грн.

На третьем – нардепы. Средняя выплата – 15 182 грн, количество получателей – 820 человек, годовые расходы – 149 млн грн.

Средняя пенсия в Украине составляет 3 504 грн.

Первые спецпенсии появились еще в начале 90-х годов. В постсоветское время это был метод поощрения к работе на должностях с низкими зарплатами.

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В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

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Сергей Шевчук

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