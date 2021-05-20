Средняя пенсия за год выросла почти на 20%, содержание судей – на 55%. Инфографика
Размер средней пенсионной выплаты после пересмотра части пенсий 1 апреля вырос по итогам января-марта 2021 года на 554 грн или на 17,5% до 3 724,63 грн по сравнению с аналогичным периодом 2020. Об этом в эфире Украинского радио заявила министр соцполитики Марина Лазебная.
"Я знаю, что это не устраивает людей, но мы движемся к тому, чтобы поддерживать пенсионеров чаще", – сказала министр.
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По ее словам, Минсоцполитики планирует пересмотры пенсий в июле (общее повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и доиндексация для тех, кому пенсия была назначена в 2019-20 годах) и октябре (повышение для категории 75+). В 2022 году ожидается масштабный пересмотр пенсий для чернобыльцев.
По данным Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года средние пенсионные выплаты по разным категориям пенсионеров росли так:
- по возрасту для гражданских пенсионеров: на 19,1% или 604 грн до 3770,23 грн;
- по инвалидности: на 13% грн или 325,6 до 2825,32 грн;
- в связи с потерей кормильца: на 17,2% или 474,7 грн до 3227,83 грн;
- за выслугу лет: на 18,1% или 521,42 грн до 3403,48 грн;
- социальные пенсии: на 7,8% или 129,72 грн до 1785,49 грн;
- пожизненное содержание судей: на 55,3% или 27 542,27 грн до 77 387,20 грн;
- пенсии военнослужащих: на 4,5% или 242,09 грн до 5620,26 грн.
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- В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.
- 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснулся 400-600 тысяч человек.
- Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.
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