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Средняя пенсия за год выросла почти на 20%, содержание судей – на 55%. Инфографика

20.05.2021, 10:10
Средняя пенсия за год выросла почти на 20%, содержание судей – на 55%. Инфографика - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Размер средней пенсионной выплаты после пересмотра части пенсий 1 апреля вырос по итогам января-марта 2021 года на 554 грн или на 17,5% до 3 724,63 грн по сравнению с аналогичным периодом 2020. Об этом в эфире Украинского радио заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Я знаю, что это не устраивает людей, но мы движемся к тому, чтобы поддерживать пенсионеров чаще", – сказала министр.

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По ее словам, Минсоцполитики планирует пересмотры пенсий в июле (общее повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и доиндексация для тех, кому пенсия была назначена в 2019-20 годах) и октябре (повышение для категории 75+). В 2022 году ожидается масштабный пересмотр пенсий для чернобыльцев.

По данным Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года средние пенсионные выплаты по разным категориям пенсионеров росли так:

- по возрасту для гражданских пенсионеров: на 19,1% или 604 грн до 3770,23 грн;
- по инвалидности: на 13% грн или 325,6 до 2825,32 грн;
- в связи с потерей кормильца: на 17,2% или 474,7 грн до 3227,83 грн;
- за выслугу лет: на 18,1% или 521,42 грн до 3403,48 грн;
- социальные пенсии: на 7,8% или 129,72 грн до 1785,49 грн;
- пожизненное содержание судей: на 55,3% или 27 542,27 грн до 77 387,20 грн;
- пенсии военнослужащих: на 4,5% или 242,09 грн до 5620,26 грн.

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Сергей Шевчук
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пенсии индексация
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