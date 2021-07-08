Финансовая пирамида B2B Jewelry полноценно возобновила работу – Bihus.Info

Финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020-го. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным издания, после блокировки пирамиды прошлым летом и блокировки активов собственников B2B Jewelry начала восстанавливаться зимой и полностью "ожила" весной 2021-го. Журналисты сообщают, что возобновился и поток людей в салоны. При этом компания не возобновила продажу сертификатов.

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В компании также уверяли, что выплаты денег клиентам возобновились. В издании же сообщают, что проценты за покупку сертификатов B2B Jewerly действительно начали начисляться, но функция вывода денег отсутствует. В компании объясняли, что монетизировать старые сертификаты можно либо через покупку серебра, либо через их обмен на серебро по очень высокому курсу. Один из клиентов B2B заявил, что сертификат на 40 000 грн можно было обменять на серебро стоимостью 500 грн.

При этом основатель B2B Jewerly Николай Гонта, который ранее был под домашним арестом, сейчас свободно посещает салоны B2B. В реестре судебных решений отсутствует решение Печерского суда о смене меры пресечения.

Кроме того, остров на Днепре, который купили основатели B2B и который также был арестован, сейчас активно застраивается, говорится в материале. По данным Bihus.Info, сейчас остров оформлен на тещу Гонты.

В издании отмечают, что также Гонта основал в Турции "клона" B2B Jewerly – компанию Cancri, которая работает по такому же принципу. Хоть она и основана в Турции, все страницы Cancri ведутся на русском языке. При этом презентацию этого проекта проводили в Одессе.

В конце 2019 года в Генпрокуратуре сообщили, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд. В марте 2020 года журналист Денис Бигус опубликовал расследование, в котором утверждал, что из магазинов B2B Jewelry в пакетах вывозят деньги. 27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды, которой оказалась B2B Jewelry. Суд наложил аресты на имущественные активы подозреваемых, но 31 августа магазины B2B Jewelry продолжали работать. В СБУ объяснили, что магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

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Александр Мясищев

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