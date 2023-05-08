Ключевой биржевой индекс США оказался на грани падения ниже психологической отметки
Один из основных американских фондовых индексов S&P 500 оказался на грани падения ниже своего пика в 2007 году, пишет Bloomberg.
Последние два года, с января 2021 года, индекс находится выше этой отметки. Если он опустится ниже, это станет зловещим сигналом для всего фондового рынка, цитирует агентство финансиста Джима Роппеля, основателя Roppel Capital Management.
После краха First Republic Bank и опасений по поводу платежеспособности региональных кредиторов инвесторы начали продавать акции финансовых учреждений.
Чтобы сохранить капитал, банки могут сократить кредитование, что еще больше затормозит экономику, уже находящуюся под угрозой рецессии после резкого повышения процентной ставки Федерального резерва за последние 14 месяцев.
На прошлой неделе акции Western Alliance Bancorp упали на 27%, PacWest Bancorp – на 43%.
- Крах First Republic стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года – до последнего времени это место занимал Silicon Valley Bank, обанкротившийся в начале марта. Его активы составили $209 млрд.
- Кроме Silicon Valley за последние месяцы закрыли Signature Bank с активами $110 млрд.
- Перед ними сам закрылся Silvergate Bank, специализировавшийся на обслуживании криптовалютного рынка.
- За первые шесть месяцев 2022 года индекс S&P 500 упал на 21%. Последнее подобное падение фиксировалось еще в 1970 году.
- В 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн. Это самый высокий показатель после глобального финансового кризиса 2008 года.
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