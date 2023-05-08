Ключевой биржевой индекс США оказался на грани падения ниже психологической отметки

Один из основных американских фондовых индексов S&P 500 оказался на грани падения ниже своего пика в 2007 году, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Последние два года, с января 2021 года, индекс находится выше этой отметки. Если он опустится ниже, это станет зловещим сигналом для всего фондового рынка, цитирует агентство финансиста Джима Роппеля, основателя Roppel Capital Management.

После краха First Republic Bank и опасений по поводу платежеспособности региональных кредиторов инвесторы начали продавать акции финансовых учреждений.

Чтобы сохранить капитал, банки могут сократить кредитование, что еще больше затормозит экономику, уже находящуюся под угрозой рецессии после резкого повышения процентной ставки Федерального резерва за последние 14 месяцев.

На прошлой неделе акции Western Alliance Bancorp упали на 27%, PacWest Bancorp – на 43%.

Віра Касіян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.