Mastercard і Visa зменшать міжбанківську комісію до кінця війни: у АМКУ розкрили деталі

Антимонопольний комітет на засіданні 5 жовтня дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій. Про це йдеться на сайті АМКУ.

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Зміни, які вносять до узгоджених дій, здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 до меморандуму, яка передбачає, що компанії погодилися здійснити перегляд граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій відносно споживчих платіжних реквізитів за наступним графіком:

- на період дії воєнного стану: починаючи з 01.09.2023, але не раніше наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу Комітету відповідно до закону про конкуренцію, до наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану: ≤ 0,70 відсотка;

- починаючи з наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану, Mastercard і Visa встановлять граничні розміри ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій для внутрішньодержавних операцій з використанням споживчих платіжних облікових реквізитів на рівні, передбаченому додатком до Меморандуму на період, починаючи з 01.07.2023 (≤ 0,90 відсотка).

Інтерчейндж – це комісія, яку банк, що обслуговує торгову точку (банк-еквайр), перераховує банку-емітенту, карткою якого розплатилися у цьому магазині.

Як пояснили в АМКУ, запропоновані зміни до узгоджених дій стосуються лише подальшого тимчасового зменшення максимального граничного розміру ставки міжбанківської комісії на період воєнного стану, та повернення до чинних умов Меморандуму після завершення воєнного стану.

"Впровадження подальшого зниження рівня міжбанківської комісії – це спроба державних органів та інших представників галузі відповісти на запит про допомогу торгових мереж, які зазнали істотних економічних втрат, спричинених війною. Заплановані зміни до узгоджених дій спрямовані на встановлення ефективного та збалансованого граничного розміру ставок міжбанківських комісій з урахуванням інтересів усіх учасників ринку в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що ці зміни дозволять торговим мережам зберегти чинний рівень цін для кінцевого споживача. Також це рішення сприятиме розвитку малих і середніх підприємців, та загалом економічному розвитку України, переконані в АМКУ.

"Заявлені зміни до узгоджених дій не призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому Комітет дозволив їх", – підсумували в АМКУ.

Частка міжнародної платіжної системи Mastercerd на ринку України, згідно з даними НБУ, у 2023 році становить 53,9%, VISA – 45,5%. Загалом – 99,4%.

На початку квітня 2021 року ПриватБанк, Ощадбанк та Райффайзен Банк Аваль опублікували спільне звернення до Верховної Ради, Кабміну та НБУ, де заявили про готовність поетапно знизити розмір міжбанківської комісії за проведення безготівкових розрахунків. Їх підтримали платіжні системи Mastercard та Visa.

У травні Нацбанк, Visa та Mastercard підписали меморандум про роботу над посиленням конкуренції на платіжному ринку України та поетапне зниження комісії інтерчейндж.

У листопаді Visa та Mastercard знизили до 1,2% комісію інтерчейндж згідно з додатковою угодою №1 до Меморандуму.

Планувалося, що наступні етапи зниження відбуватимуться починаючи з 1 липня 2022 року – ще на 1%, починаючи з 1 липня 2023 року – ще на 0,9%.

Заплановані зниження стосуються лише міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб.

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