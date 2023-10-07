Mastercard и Visa сократят межбанковскую комиссию: в АМКУ раскрыли детали

Антимонопольный комитет на заседании 5 октября позволил компаниям Mastercard и Visa снизить размер внутригосударственных межбанковских комиссий. Об этом идет речь на сайте АМКУ.

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Изменения, вносимые в согласованные действия, осуществляются согласно дополнительному соглашению № 2 к Меморандуму, предусматривающему, что компании согласились осуществить пересмотр предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в отношении потребительских платежных реквизитов по следующему графику:

- на период действия военного положения: начиная с 01.09.2023, но не ранее следующего рабочего дня после окончания 14 календарных дней после даты получения разрешения Комитета в соответствии с законом о конкуренции до следующего рабочего дня после окончания 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения состояния: ≤ 0,70 процента;

- начиная со следующего рабочего дня после окончания 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения, Mastercard и Visa установят предельные размеры ставок внутригосударственных межбанковских комиссий для внутригосударственных операций с использованием потребительских платежных учетных реквизитов на уровне, предусмотренном приложением к Меморандуму на период 01.07.2023 (≤ 0,90 процента).

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайр), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине.

Как пояснили в АМКУ, предложенные изменения в согласованные действия касаются лишь дальнейшего временного уменьшения максимального предельного размера ставки межбанковской комиссии на период военного положения и возвращения к действующим условиям Меморандума после завершения военного положения.

"Внедрение дальнейшего снижения уровня межбанковской комиссии – это попытка государственных органов и других представителей отрасли ответить на запрос о помощи торговых сетей, понесших существенные экономические потери, вызванные войной. Планируемые изменения в согласованные действия направлены на установление эффективного и сбалансированного предельного размера ставок межбанковских комиссий по учетом всех участников рынка в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Ожидается, что эти изменения позволят торговым сетям сохранить действующий уровень цен для потребителя. Также это решение будет способствовать развитию малых и средних предпринимателей и, в целом, экономическому развитию Украины, убеждены в АМКУ.

"Заявленные изменения в согласованные действия не приводят к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому Комитет разрешил их", – подытожили в АМКУ.

Доля международной платежной системы Mastercerd на рынке Украины, согласно данным НБУ, в 2023 году составляет 53,9%, VISA – 45,5%. В общем – 99,4%.

В начале апреля 2021 года ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль опубликовали совместное обращение к Верховной Раде, Кабмину и НБУ, где заявили о готовности поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов. Их поддержали платежные системы MasterCard и Visa.

В мае Нацбанк, Visa и Mastercard подписали меморандум о работе над усилением конкуренции на платежном рынке Украины и поэтапном снижении комиссии интерчейндж.

В ноябре Visa и Mastercard снизили до 1,2% комиссию интерчейндж согласно дополнительному соглашению №1 к Меморандуму.

Планировалось, что следующие этапы снижения будут происходить начиная с 1 июля 2022 года – еще на 1%, начиная с 1 июля 2023 года – еще на 0,9%.

Планируемые снижения касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц.

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