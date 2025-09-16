Нацбанк пропонує закрити PINbank замість того, щоб передати його Укрпошті

Фото: Depositphotos

Національний банк пропонує уряду розглянути варіант здавання ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку (PINbank) замість його передання Укрпошті. Про це з посиланням на матеріали до проєкту держбюджету на 2026 рік пише Інтерфакс-Україна.

"Сам банк є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу", – йдеться в документі.

На думку НБУ, фінансовий стан Укрпошти є критичним. Зокрема, з 2022-го до 2024 року компанія отримала 2,5 млрд грн збитку, а капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого проїдання капіталу".

Згідно з оцінкою Нацбанку необхідність докапіталізації Укрпошти станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

На початку серпня стало відомо, що НБУ вже звертався до уряду з листом щодо планів Укрпошти та можливих фіскальних ризиків, зокрема можливої потреби докапіталізації підприємства.

Глава НБУ Андрій Пишний казав, що регулятор чекає від Укрпошти документів, але все обмежується лише розмовами.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у відповідь заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами.

Він нагадав, що Укрпошта до цього два роки подавала документи на придбання Альпарі банку, "коли в регулятора не було питань ані до капіталу, ані до корпоративного управління, ані до інших факторів". Однак у результаті банк було ліквідовано.

ДОПОВНЕНО. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський вважає, що НБУ висуває претензії до капіталу компанії виключно, щоб не дати Укрпошті банк.

За його словами, капітал Укрпошти на 1 червня 2025 року становив понад 4 млрд грн.

"Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. ... І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету", - зазначив Смілянський.

EBITDA (операційний прибуток) Укрпошти за 2024 рік склала понад 650 млн грн, а збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування, пояснив він.

"На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і Укрпошта й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання. Як переконатися, що історія вигадана? Подивіться на бюджет - там немає жодного рядка на капіталізацію Укрпошти", - підсумував Смілянський.