Нацбанк предлагает закрыть PINbank вместо того, чтобы передать его Укрпошті
Национальный банк предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка (PINbank) вместо его передачи Укрпошті. Об этом со ссылкой на материалы к проекту госбюджета на 2026 год пишет Интерфакс-Украина.
"Сам банк является убыточным и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время НБУ отмечает целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии, чтобы избежать дальнейшего накопления рисков и "проедания" капитала", – говорится в документе.
По мнению НБУ, финансовое состояние Укрпошти является критическим. В частности, с 2022-го по 2024 год компания получила 2,5 млрд грн убытка, а капитализация снизилась в 13 раз – с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что "создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего проедания капитала".
Согласно оценке Нацбанка необходимость докапитализации Укрпошти по состоянию на конец мая 2025 года составляет не менее 826 млн грн.
В начале августа стало известно, что НБУ уже обращался к правительству с письмом о планах Укрпошти и возможных фискальных рисках, в частности возможной необходимости докапитализации предприятия.
Глава НБУ Андрей Пышный говорил, что регулятор ждет от компании документов, но все ограничивается лишь разговорами.
Гендиректор Укрпошти Игорь Смилянский в ответ заявил, что компания не требует докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования НБУ по капиталу собственными ресурсами.
Он напомнил, что Укрпошта до этого два года подавала документы на приобретение Альпари банка, "когда у регулятора не было вопросов ни к капиталу, ни к корпоративному управлению, ни к другим факторам". Однако в результате банк был ликвидирован.
- PINbank ранее принадлежал президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. Банк перешел в государственную собственность в 2023-2024 годах после того, как Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции к Гинеру и взыскал в доход государства активы россиянина в виде 20 444 834 простых именных акций PINbank, что составляет 88,890583% уставного капитала.
- В январе 2025-го Кабмин передал полномочия по управлению корпоративными правами PINbank с последующей передачей Укрпошті.
- На середину 2025 года PINbank по размеру активов – 364,6 млн грн – занимал последнее место среди 60 украинских банков. С начала года они уменьшились на 8,3%, а убыток за первое полугодие достиг 29,4 млн грн.
