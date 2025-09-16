Нацбанк предлагает закрыть PINbank вместо того, чтобы передать его Укрпошті

Фото: Depositphotos

Национальный банк предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка (PINbank) вместо его передачи Укрпошті. Об этом со ссылкой на материалы к проекту госбюджета на 2026 год пишет Интерфакс-Украина.

"Сам банк является убыточным и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время НБУ отмечает целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии, чтобы избежать дальнейшего накопления рисков и "проедания" капитала", – говорится в документе.

По мнению НБУ, финансовое состояние Укрпошти является критическим. В частности, с 2022-го по 2024 год компания получила 2,5 млрд грн убытка, а капитализация снизилась в 13 раз – с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что "создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего проедания капитала".

Согласно оценке Нацбанка необходимость докапитализации Укрпошти по состоянию на конец мая 2025 года составляет не менее 826 млн грн.

В начале августа стало известно, что НБУ уже обращался к правительству с письмом о планах Укрпошти и возможных фискальных рисках, в частности возможной необходимости докапитализации предприятия.

Глава НБУ Андрей Пышный говорил, что регулятор ждет от компании документов, но все ограничивается лишь разговорами.

Гендиректор Укрпошти Игорь Смилянский в ответ заявил, что компания не требует докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования НБУ по капиталу собственными ресурсами.

Он напомнил, что Укрпошта до этого два года подавала документы на приобретение Альпари банка, "когда у регулятора не было вопросов ни к капиталу, ни к корпоративному управлению, ни к другим факторам". Однако в результате банк был ликвидирован.