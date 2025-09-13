Пышный и Смелянский заочно поспорили из-за банка Укрпошти

Фото: Depositphotos

Национальный банк ожидает от Укрпошти полный пакет документов для рассмотрения вопроса о создании собственного банка. Пока все ограничивается лишь разговорами. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил во время брифинга по монетарной политике 11 сентября.

"Мы ждем от наблюдательного совета Укрпочты и от владельца, функцию которого выполняет Министерство развития общин и инфраструктуры, соответствующих документов. Есть четкая процедура. Давайте не говорить без конца об этих темах, а начнем рассмотрение пакета документов", – сказал он.

Пышный подтвердил, что НБУ уже обращался к правительству с письмом о планах Укрпошти и возможных фискальных рисков, в частности возможной необходимости докапитализации предприятия.

"Много разговоров. Давайте перейдем наконец к формулировке и обсуждению соответствия требованиям, которые определены национальным законодательством и нормативно-правовыми актами", – сказал глава НБУ.

Гедиректор Укрпочты Игорь Смелянский подтвердил, что документы на получение возможности открыть банк не подавали. Задержку с подачей документов он объяснил попыткой "найти общий язык с регулятором относительно того, как лучше решить этот вопрос", но "НБУ трактует шаги для поиска компромисса как недействие".

Как рассказал Смелянский, на встречах с участием Минэкономики, Минразвития и представителей НБУ было согласовано, что Укрпошта подает совместный с акционером план действий, который должен быть согласован с НБУ, а только после – пакет документов в соответствии с утвержденным планом.

"Подала ли Укрпошта совместно с акционером проект? Подала. Состоялась ли финальная встреча? Не состоялась. Более того – она уже трижды переносилась НБУ. Имеет ли смысл подавать документы на банк, не имея согласованного плана? Нет, не имеет. Почему? Потому что регулятор имеет настолько широкие полномочия, что может завернуть любые документы по любой причине", – добавил Смелянский.

Он напомнил, что Укрпошта до этого два года подавала документы на приобретение Альпари банка, "когда у регулятора не было вопросов ни к капиталу, ни к корпоративному управлению, ни к другим факторам". Однако в результате банк был ликвидирован.

"Никакие документы на создание банка Укрпоште подавать не надо. И тем более – тратить государственные ресурсы на это. Все, что нужно НБУ, – согласовать передачу уже существующего ПИН Банка Укрпоште, чтобы деньги, которые конфисковали у российских олигархов, начали работать на государство, а не отправлять очередной банк на ликвидацию", – заявил Смелянский.

Он подтвердил намерение Укрпошти до 1 января 2026 года выполнить требования НБУ по капиталу собственными ресурсами, без докапитализации из бюджета. По его словам, на 1 июня 2025 года капитал Укрпошти составлял более 4 млрд грн.