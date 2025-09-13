Пишний і Смілянський заочно посперечалися через банк Укрпошти

Фото: Depositphotos

Національний банк очікує від Укрпошти повний пакет документів для розгляду питання про створення власного банку. Поки що все обмежується лише розмовами. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час брифінгу з монетарної політики 11 вересня.

"Ми чекаємо від наглядової ради Укрпошти і від власника, функцію якого виконує Міністерство розвитку громад та інфраструктури, відповідних документів. Є чітка процедура. Давайте не говорити без кінця про ці теми, а почнемо розгляд пакета документів", – сказав він.

Пишний підтвердив, що НБУ вже звертався до уряду з листом щодо планів Укрпошти та можливих фіскальних ризиків, зокрема можливої потреби докапіталізації підприємства.

"Багато розмов. Давайте перейдемо нарешті до формулювання і обговорення відповідності вимогам, які визначені національним законодавством та нормативно-правовими актами", – сказав голова НБУ.

Гедиректор Укрпошти Ігор Смілянський підтвердив, що документи на отримання можливості відкрити банк не подавали. Затримку з подачею документів він пояснив намаганням "знайти спільну мову з регулятором щодо того, як краще вирішити це питання", але "НБУ трактує кроки для пошуку компромісу як недію".

Як розповів Смілянський, на зустрічах за участю Мінекономіки, Мінрозвитку та представників НБУ було погоджено, що Укрпошта подає спільний з акціонером план дій, який має бути погоджений з НБУ, а лише після – пакет документів відповідно до затвердженого плану.

"Чи подала Укрпошта спільно з акціонером проєкт? Подала. Чи відбулася фінальна зустріч? Не відбулася. Більше того – вона вже тричі переносилася НБУ. Чи має сенс подавати документи на банк, не маючи погодженого плану? Ні, не має. Чому? Бо регулятор має настільки широкі повноваження, що може завернути будь-які документи з будь-якої причини", – додав Смілянський.

Він нагадав, що Укрпошта до цього два роки подавала документи на придбання Альпарі банку, "коли в регулятора не було питань ані до капіталу, ані до корпоративного управління, ані до інших факторів". Однак у результаті банк був ліквідований.

"Ніякі документи на створення банку Укрпошті подавати не треба. І тим більше – витрачати державні ресурси на це. Все, що треба НБУ, – погодити передачу вже існуючого ПІН Банку Укрпошті, щоб гроші, які конфіскували у російських олігархів, почали працювати на державу, а не відправляти черговий банк на ліквідацію", – заявив Смілянський.

Він підтвердив намір Укрпошти до 1 січня 2026 року виконати вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету. За його словами, на 1 червня 2025 року капітал Укрпошти становив понад 4 млрд грн.