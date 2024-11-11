В Україні розпочинає роботу місія МВФ

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 листопада розпочинає підготовку шостого перегляду програми співпраці з Україною. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос).

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За його словами, Україна вчасно виконує більшість показників за програмою, а багато зобов'язань були виконані навіть достроково.

"Цікаво, як влада буде пояснювати МВФ, що вже 28-й день не підписаний податковий закон, обіцяний партнерам ще у вересні", — додав Железняк.

У 2024 році Україна може отримати ще один транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд за результатами шостого перегляду програми на загальну суму $15,6 млрд на 2023–2027 роки.

Минулого тижня голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що інтенсивність співпраці з МВФ наразі схожа на "спринт на марафонській дистанції", і скоро розпочнеться робота наступної місії.

Україна отримає від МВФ у 2025 році чотири транші на загальну суму $2,7 млрд замість двох на $1,8 млрд, як планувалося раніше.

Потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить близько $38,4 млрд, за оцінками Мінфіну.