В Україні розпочинає роботу місія МВФ
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 листопада розпочинає підготовку шостого перегляду програми співпраці з Україною. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос).
За його словами, Україна вчасно виконує більшість показників за програмою, а багато зобов'язань були виконані навіть достроково.
"Цікаво, як влада буде пояснювати МВФ, що вже 28-й день не підписаний податковий закон, обіцяний партнерам ще у вересні", — додав Железняк.
У 2024 році Україна може отримати ще один транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд за результатами шостого перегляду програми на загальну суму $15,6 млрд на 2023–2027 роки.
Минулого тижня голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що інтенсивність співпраці з МВФ наразі схожа на "спринт на марафонській дистанції", і скоро розпочнеться робота наступної місії.
Україна отримає від МВФ у 2025 році чотири транші на загальну суму $2,7 млрд замість двох на $1,8 млрд, як планувалося раніше.
Потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить близько $38,4 млрд, за оцінками Мінфіну.
- Перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій – $900 млн (грудень 2023 року), четвертий – $880 млн (березень 2024 року).
- Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд на початку липня 2024 року Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.
- 23 жовтня шостий транш Міжнародного валютного фонду розміром $1,1 млрд надійшов у державний бюджет України