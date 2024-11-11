В Украине начинает работу миссия МВФ

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 11 ноября начинает подготовку шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос).

По его словам, Украина своевременно выполняет большинство показателей по программе, а многие обязательства были выполнены даже досрочно.

"Интересно, как власти будут объяснять МВФ, что уже 28-й день не подписан налоговый закон, обещанный партнерам еще в сентябре", – добавил Железняк.

В 2024 году Украина может получить еще один транш от МВФ в размере $1,1 млрд по результатам шестого пересмотра программы на общую сумму $15,6 млрд на 2023-2027 годы.

На прошлой неделе глава НБУ Андрей Пышный отметил, что интенсивность сотрудничества с МВФ похожа на "спринт на марафонской дистанции", и скоро начнется работа следующей миссии.

Украина получит от МВФ в 2025 году четыре транша на общую сумму $2,7 млрд вместо двух на $1,8 млрд, как планировалось ранее.

Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет около $38,4 млрд, по оценкам Минфина.