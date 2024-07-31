Зеленський підписав закон про мораторій на виплати за зовнішнім боргом
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Про це свідчить картка документа №111396 на сайті Верховної Ради.
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Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт 18 липня одразу за основу і в цілому. Ухвалення документа було необхідним технічним рішенням перед угодою про реструктуризацію боргу.
Україна має непогашені $19,7 млрд за своїми міжнародними облігаціями й винна $2,6 млрд за ВВП-варантами.
22 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про принципову домовленість з комітетом власників єврооблігацій України. Вони спишуть 37% боргу.
Реструктуризація стосуватиметься 13 серій непогашених єврооблігацій України, а також непогашених єврооблігацій Укравтодору.
Домовленості з тримачами ВВП-варрантів поки що немає.
Схожий мораторій уже вводили перед реструктуризацією єврооблігацій України у 2015 році. Тоді закон про мораторій на виплати за державним боргом був ухвалений у травні. Домовленості з кредиторами були досягнуті наприкінці серпня, а реструктуризацію завершили в листопаді.
- 17 червня стало відомо, що Україна запропонувала кредиторам списати від 25% до 60% євробондів. Вони не погодились, але переговори триватимуть.
- В України є час до 1 серпня. За офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.
- Через підготовку України до реструктуризації єврооблігацій на суму $23,4 млрд Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України з CC (дуже високий кредитний ризик) до C (близький дефолт).