Зеленський підписав закон про мораторій на виплати за зовнішнім боргом

Кабінет міністрів отримав право ввести мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Про це свідчить картка документа №111396 на сайті Верховної Ради.

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Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт 18 липня одразу за основу і в цілому. Ухвалення документа було необхідним технічним рішенням перед угодою про реструктуризацію боргу.

Україна має непогашені $19,7 млрд за своїми міжнародними облігаціями й винна $2,6 млрд за ВВП-варантами.

22 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про принципову домовленість з комітетом власників єврооблігацій України. Вони спишуть 37% боргу.

Реструктуризація стосуватиметься 13 серій непогашених єврооблігацій України, а також непогашених єврооблігацій Укравтодору.

Домовленості з тримачами ВВП-варрантів поки що немає.

Схожий мораторій уже вводили перед реструктуризацією єврооблігацій України у 2015 році. Тоді закон про мораторій на виплати за державним боргом був ухвалений у травні. Домовленості з кредиторами були досягнуті наприкінці серпня, а реструктуризацію завершили в листопаді.