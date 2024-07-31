Зеленский подписал закон о моратории на выплаты по внешнему долгу

Кабинет министров получил право ввести мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствует карточка документа №111396 на сайте Верховной Рады.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Верховная Рада приняла этот законопроект 18 июля сразу за основу и в целом. Принятие документа было необходимым техническим решением перед соглашением о реструктуризации долга.

Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варантам.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о принципиальной договоренности с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Они спишут 37% долга.

Реструктуризация будет касаться 13 серий непогашенных еврооблигаций Украины, а также непогашенных еврооблигаций Укравтодора.

Договоренности с держателями ВВП-варрантов пока нет.

Подобный мораторий уже вводили перед реструктуризацией еврооблигаций Украины в 2015 году. Тогда закон о моратории на выплаты по государственному долгу был принят в мае. Договоренности с кредиторами были достигнуты в конце августа, а реструктуризацию завершили в ноябре.