Зеленский подписал закон о моратории на выплаты по внешнему долгу
Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствует карточка документа №111396 на сайте Верховной Рады.
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Верховная Рада приняла этот законопроект 18 июля сразу за основу и в целом. Принятие документа было необходимым техническим решением перед соглашением о реструктуризации долга.
Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варантам.
22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о принципиальной договоренности с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Они спишут 37% долга.
Реструктуризация будет касаться 13 серий непогашенных еврооблигаций Украины, а также непогашенных еврооблигаций Укравтодора.
Договоренности с держателями ВВП-варрантов пока нет.
Подобный мораторий уже вводили перед реструктуризацией еврооблигаций Украины в 2015 году. Тогда закон о моратории на выплаты по государственному долгу был принят в мае. Договоренности с кредиторами были достигнуты в конце августа, а реструктуризацию завершили в ноябре.
- 17 июня стало известно, что Украина предложила кредиторам списать от 25% до 60% евробондов. Они не согласились, но переговоры будут продолжены.
- У Украины есть время до 1 августа. По официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.
- Из-за подготовки Украины к реструктуризации еврооблигаций на сумму $23,4 млрд Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины с CC (очень высокий кредитный риск) до C (близкий дефолт).