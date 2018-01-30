Deutsche Bank не советует покупать криптовалюту

Существует реальная опасность полной потери вложенных средств, заявил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер

Руководство Deutsche Bank AG не советует инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью Bloomberg.

Мюллер отметил, что основные проблемы криптовалют - это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных. "Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно", - заявил он.

"Существует реальная опасность полной потери вложенных средств", - добавил банкир.

Напомним, ранее Deutsche Bank назвал Bitcoin одной из угроз в 2018 году.

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На днях Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".

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