Deutsche Bank не советует покупать криптовалюту
Руководство Deutsche Bank AG не советует инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью Bloomberg.
Мюллер отметил, что основные проблемы криптовалют - это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных. "Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно", - заявил он.
"Существует реальная опасность полной потери вложенных средств", - добавил банкир.
Напомним, ранее Deutsche Bank назвал Bitcoin одной из угроз в 2018 году.
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На днях Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".
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