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Deutsche Bank не советует покупать криптовалюту

30.01.2018 09:20
Существует реальная опасность полной потери вложенных средств, заявил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Руководство Deutsche Bank AG не советует инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщил руководитель главного инвестиционного подразделения Маркус Мюллер в интервью Bloomberg.

Мюллер отметил, что основные проблемы криптовалют - это высокая волатильность, возможные манипуляции ценой, а также возможная потеря или кража данных. "Мы не рекомендуем делать этого. Это занятие для инвесторов, которые вкладывают спекулятивно", - заявил он.

"Существует реальная опасность полной потери вложенных средств", - добавил банкир.

Напомним, ранее Deutsche Bank назвал Bitcoin одной из угроз в 2018 году.

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На днях Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым "пузырем".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптовалюта
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